Куртуа: "Мы должны продолжать борьбу"
Вратарь "Реала" Тибо Куртуа высказался о матче с "Жироной" (1:2).
"В следующем туре мы снова должны начать побеждать. Нужно продолжать бороться, Примера - длинный турнир. Против "Жироны" всегда было трудно играть, мы не выходили на поле самоуверенными.
"Жирона" отлично провела второй тайм. Очень жаль, ведь три очка были на вес золота", - цитирует Куртуа El Chiringuito.
Смотрите также видеообзор матча "Реал" - "Жирона". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|Атлетико Мадрид
|24
|47
|3
|Реал Мадрид
|24
|45
|4
|Севилья
|23
|37
|5
|Хетафе
|24
|36
|6
|Алавес
|23
|35
|7
|Реал Сосьедад
|24
|34
|8
|Бетис
|23
|32
|9
|Валенсия
|23
|31
|10
|Эйбар
|24
|31
|11
|Леванте
|24
|30
|12
|Леганес
|24
|29
|13
|Эспаньол
|23
|28
|14
|Атлетик Бильбао
|23
|27
|15
|Жирона
|24
|27
|16
|Реал Вальядолид
|24
|26
|17
|Сельта Виго
|24
|24
|18
|Райо Вальекано
|24
|23
|19
|Вильярреал
|23
|20
|20
|Уэска
|23
|18