Куртуа: "Мы должны продолжать борьбу"

Вратарь "Реала" Тибо Куртуа высказался о матче с "Жироной" (1:2).

"В следующем туре мы снова должны начать побеждать. Нужно продолжать бороться, Примера - длинный турнир. Против "Жироны" всегда было трудно играть, мы не выходили на поле самоуверенными.

"Жирона" отлично провела второй тайм. Очень жаль, ведь три очка были на вес золота", - цитирует Куртуа El Chiringuito.

Смотрите также видеообзор матча "Реал" - "Жирона". | http://soccernews.ru