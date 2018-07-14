Куртуа: "Мы рады третьему месту на ЧМ-2018"

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа доволен завоеванием бронзовых медалей на ЧМ-2018.

Напомним, что "красные дьяволы" выиграли у Англии в матче за третье место мундиаля.

"Мы рады третьему месту и должны двигаться дальше. У нас молодая, перспективная команда - многое ещё впереди" - сказал Куртуа.

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