Куртуа надеется на победу "Аякса" в Лиге чемпионов
Голкипер "Реала" Тибо Куртуа заявил, что хочет, чтобы "Аякс" победил в Лиге чемпионов. Об этом сообщает Ondacero.
Напомним, что мадридский клуб встречался с амстердамской командой в 1/8 финала Лиги чемпионов. По результатам сражения "Аякс" прошел в четвертьфинал турнира.
"Очень рассчитываю, что "Аякс" станет победителем Лиги чемпионов", - заявил Куртуа.
В 1/4 финала Лиги чемпионов "Аякс" встретится с "Ювентусом". Первый матч состоится 10 апреля, ответная игра - 16.
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|3
|Реал Мадрид
|28
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|4
|Хетафе
|28
|46
|5
|Алавес
|28
|44
|6
|Севилья
|28
|43
|7
|Валенсия
|28
|40
|8
|Бетис
|28
|39
|9
|Атлетик Бильбао
|28
|37
|10
|Реал Сосьедад
|28
|36
|11
|Эйбар
|28
|35
|12
|Жирона
|28
|34
|13
|Эспаньол
|28
|34
|14
|Леганес
|28
|33
|15
|Леванте
|28
|31
|16
|Реал Вальядолид
|28
|29
|17
|Вильярреал
|28
|29
|18
|Сельта Виго
|28
|25
|19
|Райо Вальекано
|28
|23
|20
|Уэска
|28
|22