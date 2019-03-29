Куртуа надеется на победу "Аякса" в Лиге чемпионов

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа заявил, что хочет, чтобы "Аякс" победил в Лиге чемпионов. Об этом сообщает Ondacero.

Напомним, что мадридский клуб встречался с амстердамской командой в 1/8 финала Лиги чемпионов. По результатам сражения "Аякс" прошел в четвертьфинал турнира.

"Очень рассчитываю, что "Аякс" станет победителем Лиги чемпионов", - заявил Куртуа.

В 1/4 финала Лиги чемпионов "Аякс" встретится с "Ювентусом". Первый матч состоится 10 апреля, ответная игра - 16.

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