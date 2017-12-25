Куртуа: "Надеюсь, что проведу 100 сухих матчей за "Челси"

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Куртуа: "Надеюсь, что проведу 100 сухих матчей за "Челси"

Бельгийский вратарь "Челси" Тибо Куртуа не планирует переходить в другой клуб.

"Голкиперы и защитники не любят пропускать голы, поэтому оставить ворота в неприкосновенности это хорошо. Я доволен тем, что провел 50-й сухой матч. Надеюсь, что скоро их будет 100", - приводит слова Куртуа Tribalfootball.

Ранее сообщалось, что интерес к 25-летнему Куртуа проявляет "Реал".

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