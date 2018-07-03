Куртуа намекнул на свой возможный переход в "Реал"

Голкипер лондонского "Челси" Тибо Куртуа намекнул на свой возможный переход в мадридский "Реал".

" Я не буду говорить о своем будущем до завершения Чемпионата Мира, на котором я выступаю. Возможное возвращение в Мадрид? Мои дети живут там, а для меня они очень важны, я всегда об этом говорил ", - приводит слова 26-летнего вратаря "аристократов" El Mundo Deportivo.

Напомним, "Челси" определился со стоимостью Куртуа и заменой для него. | soccernews.ru