Куртуа намерен требовать двукратного увеличения зарплаты

Вратарь "Челси" Тибо Куртуа недоволен своим нынешним окладом в лондонском клубе, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, бельгийский страж ворот хочет потребовать от "синих" удвоить его зарплату. Сейчас 25-летний голкипер зарабатывает почти 5,5 миллионов евро за сезон.

Напомним, что действующий контракт Куртуа с "Челси" рассчитан до лета 2019 года.

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