Куртуа назвал матч за третье место в Лиге наций бессмысленным

Теги бельгияфранциялига наций уефатибо куртуа

Куртуа назвал матч за третье место в Лиге наций бессмысленнымФото: инстаграм Куртуа/Автор неизвестен

Голкипера мадридского "Реала" и сборной Бельгии Тибо Куртуа поделился эмоциями после поражения от команды Франции в матче полуфинала Лиги наций.

"Мы играли очень хорошо в первом тайме, особенно в плане владения мячом. Во втором тайме они начали прессинговать немного выше, а мы потеряли спокойствие при работе с мячом.

Мы подарили голы. Очень жаль. Я не видел повтора голов, но в первом случае вполне естественно, что игроки такого класса способны разобраться в штрафной площади. А во втором случае нам не повезло с пенальти.

Мы знали, что 2:0 с Францией может не хватить. У нас нет чувства разочарованности.

Матч против Италии в субботу бессмысленный. От того, что кто-то станет третьим в Лиге наций, толку нет. Я не понимаю, зачем проводить этот матч", – сказал Куртуа для RTL Belgique.

Также не пропустите: Дидье Дешам прокомментировал победу над Бельгией. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 7 октября

Главные новости дня: 7 октября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа 1 М О
1 Грузия Грузия 6 16
2 Казахстан Казахстан 6 6
3 Латвия Латвия 6 4
4 Андорра Андорра 6 4
Группа 2 М О
1 Беларусь Беларусь 6 14
2 Люксембург Люксембург 6 10
3 Молдова Молдова 6 9
4 Сан-Марино Сан-Марино 6 0
Группа 3 М О
1 Косово Косово 6 14
2 Азербайджан Азербайджан 6 9
3 Фарерские острова Фарерские острова 6 5
4 Мальта Мальта 6 3
Группа 4 М О
1 Македония Македония 6 15
2 Армения Армения 6 10
3 Гибралтар Гибралтар 6 6
4 Лихтенштейн Лихтенштейн 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов