Куртуа назвал матч за третье место в Лиге наций бессмысленным

Фото: инстаграм Куртуа/Автор неизвестен

Голкипера мадридского "Реала" и сборной Бельгии Тибо Куртуа поделился эмоциями после поражения от команды Франции в матче полуфинала Лиги наций.

"Мы играли очень хорошо в первом тайме, особенно в плане владения мячом. Во втором тайме они начали прессинговать немного выше, а мы потеряли спокойствие при работе с мячом.

Мы подарили голы. Очень жаль. Я не видел повтора голов, но в первом случае вполне естественно, что игроки такого класса способны разобраться в штрафной площади. А во втором случае нам не повезло с пенальти.

Мы знали, что 2:0 с Францией может не хватить. У нас нет чувства разочарованности.

Матч против Италии в субботу бессмысленный. От того, что кто-то станет третьим в Лиге наций, толку нет. Я не понимаю, зачем проводить этот матч", – сказал Куртуа для RTL Belgique.

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