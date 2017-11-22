Куртуа назвал условие, при котором он продлит контракт с "Челси"

Голкипер лондонского "Челси" Тибо Куртуа назвал условие, при котором он продлит контракт со своим клубом.

Как информирует Het Laatste Nieuws, 25-летний вратарь сообщил руководству "аристократов", что он будет готов подписать новое соглашение, если ему будет предложен оклад в размере 230 тысяч евро в неделю - вдвое больше того, что бельгиец получает сейчас.

Отметим, что нынешний контракт Куртуа с "Челси" действует до лета 2019-го года.