Куртуа назвал условие, при котором он продлит контракт с "Челси"

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Куртуа назвал условие, при котором он продлит контракт с "Челси"Голкипер лондонского "Челси" Тибо Куртуа назвал условие, при котором он продлит контракт со своим клубом.

Как информирует Het Laatste Nieuws, 25-летний вратарь сообщил руководству "аристократов", что он будет готов подписать новое соглашение, если ему будет предложен оклад в размере 230 тысяч евро в неделю - вдвое больше того, что бельгиец получает сейчас.

Отметим, что нынешний контракт Куртуа с "Челси" действует до лета 2019-го года.

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