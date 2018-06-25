Куртуа: "Не хочу возвращаться в Англию, если Бельгия проиграет"

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа заявил, что его команда думает только о победе в игре с Англией на ЧМ-2018.

После двух игр группы бельгийцы и англичане имеют в своем активе по шесть очков и поспорят за первое место.

"Если хотите сохранить победный настрой, то лучше продолжать побеждать. Лично мне не хочется возвращаться в Англию в июле, если мы им проиграем. Я хочу победить. Уверен, каждый в сборной Бельгии думает аналогично", - сказал он.

Игра пройдет 28 июня.

Читайте: Бельгия сыграет с Англией без своих лидеров | soccernews.ru