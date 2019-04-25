Куртуа не собирается уходить из "Реала"

Вратарь "Реала" Тибо Куртуа всем доволен в мадридском клубе, сообщает ESPN.

По сведениям издания, бельгиец счастлив на "Сантьяго Бернабеу" и не собирается менять команду грядущим летом.

26-летний футболист спокойно относится к слухам в прессе и не обращает на них внимания.

"Реал" купил Куртуа у "Челси" за 35 миллионов евро. В составе "бланкос" он сыграл 32 матча и пропустил 42 гола.

Контракт голкипера с королевским клубом рассчитан до 2024 года.

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