Куртуа не сыграет против "Брайтона"

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Куртуа не сыграет против "Брайтона"Голкипер "Челси" Тибо Куртуа не сыграет в матче 24-го тура чемпионата Англии против "Брайтона".

Как сообщает британская пресса, 25-летний бельгиец получил травму во время последней тренировки и по этой причине не сможет выйти на поле.

Сроки восстановления футболиста не сообщается.

В этом сезоне бельгийский страж ворот провел 23 матча в АПЛ, в пропустив 16 мячей. 

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