Куртуа не сыграет против сборной Беларуссии

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Куртуа не сыграет против сборной БеларуссииФото: инстаграм Куртуа/Автор неизвестен

Вратарь мадридского "Реала" и сборной Бельгии Тибо Куртуа не сыграет в матче квалификации к ЧМ-2022 с командой Белоруссией и вернется в расположение королевского клуба для подготовки к матчу Ла Лиги против "Сельты".

Как сообщает COPE, голкипер получил разрешение от главного тренера национальной команды Роберто Мартинеса.

Другой игрок "Реала" в сборной Бельгии Эден Азар сыграет в Казани. Вингер вернется в стан "сливочных" в четверг.

Ранее сообщалось, что расположение сборной Бельгии уже покинули форвард Ромелу Лукаку, а также защитники Тома Менье и Ян Вертонген.

Игра Белоруссия — Бельгия пройдет 8 сентября в Казани.

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