Куртуа недоволен судейством в матче "Эльче" - "Реал"

Вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа раскритиковал работу судейской бригады в матче 16-го тура Примеры против "Эльче" (1:1).

Рефери сначала поставил пенальти в ворота "сливочных" вследствие нарушения Дани Карвахаля, а потом не назначил 11-метровый за похожий эпизод с падением Карима Бензема.

"Если ты фиксируешь фол после одного захвата в штрафной, то должен принимать аналогичное решение в других ситуациях. Мы расстроены, поскольку от нас ускользнули два очка. Арбитр отобрал у нас силы. Мы были больше озабочены протестами, чем игрой", - цитирует Куртуа Marca.

Напомним, что матч обслуживал Хорхе Фигероа Васкес.

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