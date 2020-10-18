Куртуа - о матче с "Кадисом": "Соперник был лучше нас во всем"

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа высказался о поражении команды от "Кадиса" (0:1) в матче 6-го тура Ла Лиги.

"Иногда проигрывать полезно. Поражения оказывают эффект пробуждения, заставляют вернуться к работе, понять, в чем команда плоха. Мы ужасно играли в первом тайме. Соперник был лучше нас во всем", - приводит Goal.com слова Куртуа.

"Реал" продолжает лидировать в чемпионате. "Кадис" сравнялся со "сливочными" по очкам, однако идет на втором месте, при этом у "Реала" есть игра в запасе.

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