Куртуа о пропущенных голах от Месси: "Это моя слабость"

Голкипер лондонского "Челси" Тибо Куртуа прокомментировал свое неудачное выступление во вчерашнем ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против каталонской "Барселоны".

"Я несколько раз играл против Месси, и он не впервые забил мне между ног. Учитывая мои габариты, это, вероятно, моя слабость", - цитирует 25-летнего вратаря "аристократов" ActuFoot.

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