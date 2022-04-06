Куртуа обратился к потенциальным покупателям "Челси"
Фото: твиттер Куртуа\Автор неизвестен
Вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа, ранее выступавший в "Челси", обратился к потенциальным покупателям лондонского клуба.
"Думаю, последний месяц получился тяжелым для клуба и болельщиков, но я думаю, что вполне очевидно, что люди, которым дорог "Челси", сплотились. Новые владельцы должны понимать, какой клуб они покупают. И, надеюсь, они сохранят атмосферу, которая всегда была здесь.
Я играл в "Челси" семь лет, это значительный этап моей карьеры. Я выиграл два титула чемпиона Англии и всегда с радостью возвращаюсь сюда.
Я надеюсь, что новые владельцы осознают, какой клуб они покупают, и "Челси" останется одним из лучших в мире", - сказал бельгиец.
Сегодня "Челси" на своем поле примет "Реал" в матче 1\4 финала Лиги чемпионов. Начало встречи запланировано на 22:00.
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|Команда
|М
|О
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
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