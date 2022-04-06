Куртуа обратился к потенциальным покупателям "Челси"

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Вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа, ранее выступавший в "Челси", обратился к потенциальным покупателям лондонского клуба.

"Думаю, последний месяц получился тяжелым для клуба и болельщиков, но я думаю, что вполне очевидно, что люди, которым дорог "Челси", сплотились. Новые владельцы должны понимать, какой клуб они покупают. И, надеюсь, они сохранят атмосферу, которая всегда была здесь.

Я играл в "Челси" семь лет, это значительный этап моей карьеры. Я выиграл два титула чемпиона Англии и всегда с радостью возвращаюсь сюда.

Я надеюсь, что новые владельцы осознают, какой клуб они покупают, и "Челси" останется одним из лучших в мире", - сказал бельгиец.

Сегодня "Челси" на своем поле примет "Реал" в матче 1\4 финала Лиги чемпионов. Начало встречи запланировано на 22:00.

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