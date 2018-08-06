Куртуа обсудил с Сарри свое будущее

Голкипер лондонского "Челси" Тибо Куртуа обсудил с новоиспеченным главным тренером своей команды Маурицио Сарри свое будущее.

Так, по сведениям ESPN, 26-летний вратарь лично связался с наставником "аристократов", чтобы сообщить ему о своем желании сменить команду. При этом бельгиец попросил свой клуб как можно скорее закрыть его трансфер в мадридский "Реал".

Напомним, Перес определился с альтернативой Куртуа. | soccernews.ru