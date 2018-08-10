Куртуа объяснил, почему поцеловал эмблему "Реала"

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Куртуа объяснил, почему поцеловал эмблему "Реала"Новоиспеченный голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа объяснил, почему поцеловал эмблему королевского клуба.

"Я никогда ранее не целовал эмблемы клубов, но сегодня я сделал это, потому что это то место, где я всегда мечтал оказаться", - приводит слова 26-летнего вратаря "сливочных" Bleacher Report Football.

Напомним, Куртуа прокомментировал свой переход в "Реал". | soccernews.ru

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