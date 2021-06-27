Куртуа оценил форму Азара перед матчем с Португалией



Вратарь "Реала" и сборной Бельгии Тибо Куртуа поделился мнением о своем соотечественника и партнере по клубу Эдене Азаре.

"Я думаю, что Эден весьма близок к своей лучшей форме. У него были сложные последние несколько месяцев в "Реале", но он отлично тренировался. Я видел, что он готов выйти на поле, но потом внезапно получал небольшую травму и возвращался в лазарет. Ему было непросто. Но сейчас Эден готов, он хочет провести отличный матч. От топовых игроков всегда ждут, что они сделают разницу. У Азара есть все для этого", - приводит слова Куртуа Daily Mail.

Напомним, что Португалия и Бельгия сыграют между собой в 1/8 финала чемпионата Европы. Встреча состоится сегодня, 27 июня, и начнется в 22:00 мск.

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