Куртуа оценил потенциал Андрея Лунина

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Куртуа оценил потенциал Андрея Лунина

Основной вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа высказался о своём дублёре Андрее Лунине.

"Это отличный голкипер со светлым будущим. Он отлично тренируется. Уверен, что когда он получит шанс, то хорошо себя проявит. Мне приходится с ним конкурировать, на тренировках мы постоянно мотивируем друг друга становиться лучше", - приводит слова бельгийца Marca.

В этом сезоне 28-летний Куртуа провёл за "Реал" 5 матчей и пропустил 3 гола. 21-летний Лунин пока на поле не выходил.

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