Куртуа оценил свое место среди лучших вратарей мира



Вратарь "Реала" Тибо Куртуа заявил, что он является одним из лучших вратарей в мире.

"С моим талантом и нынешней формой я являюсь одним из лучших в мире. Поэтому мне и достается от критиков. Но я пропустил всего семь голов в чемпионате Испании. С моей формой все в порядке.

Я не читаю, что пишут в газетах. Мне, как профессионалу, интересно лишь мнение тренера, одноклубников, а также тех, кто понимает во вратарской игре. Легко критиковать кого-то за пропущенный гол, но я остаюсь спокоен и просто делаю свою работу.

В таком клубе, как "Реал", всегда существует давление, но оно не является проблемой для меня", - приводит слова Куртуа Sky Sports.

В нынешнем сезоне 27-летний Куртуа провел за "Реал" 14 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 12 голов. Его контракт с королевским клубом действует до лета 2024 года.

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