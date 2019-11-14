Куртуа оценил свое место среди лучших вратарей мира
Вратарь "Реала" Тибо Куртуа заявил, что он является одним из лучших вратарей в мире.
"С моим талантом и нынешней формой я являюсь одним из лучших в мире. Поэтому мне и достается от критиков. Но я пропустил всего семь голов в чемпионате Испании. С моей формой все в порядке.
Я не читаю, что пишут в газетах. Мне, как профессионалу, интересно лишь мнение тренера, одноклубников, а также тех, кто понимает во вратарской игре. Легко критиковать кого-то за пропущенный гол, но я остаюсь спокоен и просто делаю свою работу.
В таком клубе, как "Реал", всегда существует давление, но оно не является проблемой для меня", - приводит слова Куртуа Sky Sports.
В нынешнем сезоне 27-летний Куртуа провел за "Реал" 14 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 12 голов. Его контракт с королевским клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: Куртуа пропустил 9 голов после 14 последних ударов в створ ворот. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|12
|25
|2
|Реал Мадрид
|12
|25
|3
|Атлетико Мадрид
|13
|24
|4
|Севилья
|13
|24
|5
|Реал Сосьедад
|13
|23
|6
|Атлетик Бильбао
|13
|20
|7
|Хетафе
|13
|20
|8
|Гранада
|13
|20
|9
|Валенсия
|13
|20
|10
|Осасуна
|13
|19
|11
|Вильярреал
|13
|18
|12
|Леванте
|13
|17
|13
|Реал Вальядолид
|13
|17
|14
|Алавес
|13
|15
|15
|Эйбар
|13
|15
|16
|Мальорка
|13
|14
|17
|Бетис
|13
|13
|18
|Сельта Виго
|13
|9
|19
|Эспаньол
|13
|8
|20
|Леганес
|13
|6