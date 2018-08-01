Куртуа окончательно определился со своим будущим



Бельгийский вратарь "Челси" Тибо Куртуа хочет перейти в "Реал", сообщает The Sun.

По сведениям издания, голкипер отказался продлевать контракт с "Челси" и потребовал своего немедленного трансфера. Если лондонцы откажутся его продавать, то через год бельгиец покинет клуб бесплатно.

Напомним, что "Реал" готов заплатить за 26-летнего Куртуа 35 миллионов евро, но "Челси" заморозил его трансфер до тех пор, пока не найдет нового вратаря.

Не пропустите: Канте дал ответ "Челси". | http://soccernews.ru