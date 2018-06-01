Вратарь "Челси" Тибо Куртуа определился с приоритетным местом продолжения карьеры.

Как сообщает Daily Mail, бельгийский страж ворот хочет вернуться в Мадрид. Скорее всего, 26-летний голкипер перейдёт в "Реал", который проявляет активный интерес к нему.

Напомним, что контракт Куртуа с "Челси" истекает в 2019 году и стороны не могут договориться о его продлении.

Также стоит отметить, что в столице Испании живёт семья футболиста.

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