Куртуа определился со своим будущим

Вратарь "Челси" Тибо Куртуа решил покинуть клуб.

Как сообщает Tribalfootball, бельгиец не будет продлевать соглашение с клубом, которое действует до лета 2019 года и планирует покинуть "Челси" в качестве свободного агента.

Отмечается, что Куртуа собирается перейти в "Реал". Мадридский клуб также готов подождать год и заполучить игрока бесплатно.

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