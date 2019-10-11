Куртуа опроверг слухи о проблемах с психологией после неудачных матчей за "Реал"

Теги реал мадридтибо куртуабельгия

Куртуа опроверг слухи о проблемах с психологией после неудачных матчей за "Реал"

Вратарь "Реала" и сборной Бельгии Тибо Куртуа сказал, что у него нет никаких психологических проблем из-за неудачных выступлений за клуб. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Отметим, что во вчерашнем разгромном матче Бельгии над Сан-Марино (9:0) вратарь вышел на поле в стартовом составе.

"Я знаю, что значит быть футболистом высокого уровня. У меня нет никаких психологических проблем, нет нервозности. Журналисты должны прекратить писать подобное. Это неуважительно по отношению ко мне и людям, у которых есть подобные проблемы", - сказал Куртуа

13 октября Бельгия встретится с Казахстаном, а 16 ноября снова сыграет со сборной Россией. В активе национальной команды 21 балл.

А еще: Куртуа поделился мыслями о давлении| http://soccernews.ru
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