Куртуа опроверг слухи о проблемах с психологией после неудачных матчей за "Реал"

Вратарь "Реала" и сборной Бельгии Тибо Куртуа сказал, что у него нет никаких психологических проблем из-за неудачных выступлений за клуб. Об этом сообщает Mundo Deportivo.



Отметим, что во вчерашнем разгромном матче Бельгии над Сан-Марино (9:0) вратарь вышел на поле в стартовом составе.



"Я знаю, что значит быть футболистом высокого уровня. У меня нет никаких психологических проблем, нет нервозности. Журналисты должны прекратить писать подобное. Это неуважительно по отношению ко мне и людям, у которых есть подобные проблемы", - сказал Куртуа

13 октября Бельгия встретится с Казахстаном, а 16 ноября снова сыграет со сборной Россией. В активе национальной команды 21 балл.

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