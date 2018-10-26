Куртуа опроверг свои опасения касательно прихода Конте в "Реал"

Ранее появилась информация, что вратарь Тибо Куртуа опасается прихода Антонио Конте в "Реал".

Однако Куртуа в своем твиттере опроверг эту информацию и пригрозил судом испанскому изданию El Pais.

Напомним, что Куртуа знаком с Конте по совместной работе в "Челси".

Конте один из главных кандидатов на замену Лопетеги на тренерском мостике "Реала".

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