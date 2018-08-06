Куртуа отказался комментировать свой возможный переход в "Реал"

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Куртуа отказался комментировать свой возможный переход в "Реал"

Вратарь "Челси" Тибо Куртуа отказался комментировать свой возможный переход в мадридский "Реал".

"Я не хочу комментировать эту ситуацию, данная тема весьма деликатна. Но сейчас я спокоен, расслаблен и сосредоточен на подготовке к новому сезону" - цитирует бельгийского стража ворот The Metro.

Ранее Куртуа изъявлял желание вернуться в Испанию, однако пока "Челси" и "Реал" не могут согласовать сумму трансфера голкипера.

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