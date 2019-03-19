Куртуа отказался переходить в "Манчестер Юнайтед" в обмен на Де Хеа

Вратарь "Реала" Тибо Куртуа отказался переходить в "Манчестер Юнайтед" в обмен на Давида Де Хеа, сообщает Sky Sports со ссылкой на The Sun.

По информации источника, бельгийский страж ворот не хочет возвращаться в АПЛ, где он ранее выступал за лондонский "Челси".

Напомним, что в смене основного голкипера заинтересован новый главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан.

Куртуа перешёл в "Реал" прошлым летом за 35 миллионов евро. В его активе 32 матча, в которых он пропустил 42 гола.

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