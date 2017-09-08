Куртуа отметился сумасшедшим голом на тренировке "Челси"

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Куртуа отметился сумасшедшим голом на тренировке "Челси"Голкипер лондонского "Челси" Тибо Куртуа отметился сумасшедшим голом на тренировке своей команды. Смотрите, как бельгиец проявил свои бомбардирские таланты.

Напомним, "Челси" не сумел подписать немецкого таланта. | soccernews.ru

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16 Арсенал Лондон 3 3
17 Брайтон & Хоув Альбион 3 1
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20 Вест Хэм Юнайтед 3 0
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