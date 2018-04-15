Куртуа ответил отказом на предложение ПСЖ

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Куртуа ответил отказом на предложение ПСЖГолкипер лондонского "Челси" Тибо Куртуа ответил отказом на предложение ПСЖ, информирует L'Équipe.

По сведениям издания, представители парижан дважды встречались с 25-летним вратарем "аристократов" относительно его возможного трансфера. Однако бельгиец сообщил французскому гранду, что в ближайшее трансферное окно он не планирует менять команду.

В нынешнем сезоне Куртуа пропустил 43 мяча в 41 матче за "Челси".

Напомним, защитник ПСЖ остался недоволен уровнем французской лиги. | soccernews.ru

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