Куртуа - первый голкипер "Реала" за 45 лет, отстоявший на ноль в двух Класико за сезон

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа не пропустил ни одного гола в матче 26-го туру Примеры с "Барселоной (0:2).

В первой встрече команд, которая состоялась 18 декабря, вратарь также отстоял на ноль весь матч.

Куртуа стал первым голкипером "Реала" за последние 45 лет, не пропустившим в двух матчах против "Барселоны" в чемпионате Испании.

В сезоне-1974/75 вратарь сливочных Мигель Анхель достиг такого же результата в двух Эль Класико.

После победы над "Барселоной" "Реал" возглавил турнирную таблице Примеры.

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