Куртуа - первый голкипер "Реала" за 45 лет, отстоявший на ноль в двух Класико за сезон

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Куртуа - первый голкипер "Реала" за 45 лет, отстоявший на ноль в двух Класико за сезон

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа не пропустил ни одного гола в матче 26-го туру Примеры с "Барселоной (0:2).

В первой встрече команд, которая состоялась 18 декабря, вратарь также отстоял на ноль весь матч.

Куртуа стал первым голкипером "Реала" за последние 45 лет, не пропустившим в двух матчах против "Барселоны" в чемпионате Испании.

В сезоне-1974/75 вратарь сливочных Мигель Анхель достиг такого же результата в двух Эль Класико.

После победы над "Барселоной" "Реал" возглавил турнирную таблице Примеры. 

Читайте также: Куртуа прокомментировал победу над "Барселоной"| http://soccernews.ru
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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Реал проигрывает Вольфсбургу или Юве по ходу матча(3:0) ,Роналду тащит,включает вожака! Барся летит Роме(3:0) Юве или Ливеру,и фродо ходит спрятав голову в задницу...Нет харизмы,нет воли...

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