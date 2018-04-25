Куртуа подал в суд на бывшего наставника сборной Бельгии

Теги бельгиямарк вильмотстибо куртуа

Куртуа подал в суд на бывшего наставника сборной БельгииВратарь "Челси" Тибо Куртуа и его отец Тьерри решили судиться с бывшим главным тренером сборной Бельгии  Марком Вильмотсом.

Напомним, что наставник обвинил стража ворот в том, что тот подставлял команду, раскрывая стартовый состав сборной заранее, а также распространяя иную конфиденциальную информацию.

"Не первый раз Вильмотс публично и намеренно оскорбляет мою честь и репутацию, а также задевает моего отца. Поэтому мы решили подать жалобу в суд и требуем компенсацию ущерба", - сказал Куртуа.

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