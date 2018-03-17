Куртуа поделился информацией о своем будущем в "Челси"

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Куртуа поделился информацией о своем будущем в "Челси"

Вратарь "Челси" Тибо Куртуа прокомментировал свое будущее в клубе.

"Я привержен "Челси". У меня действующее соглашение с клубом до конца следующего сезона. Очевидно, что сейчас речь о продлении контракта не ведется. Думаю, что лучше подождать окончания сезона.

Я верен клубу, а также рассчитываю выступать здесь в следующем сезоне" - приводит слова Куртуа Goal.com.

Напомним, что в услугах Куртуа был заинтересован мадридский "Реал".

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