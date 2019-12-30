Куртуа поделился мнением о об экс-голкипере "Реала" Навасе

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа рассказал, что думает о бывшем вратаре клуба Кейлоре Навасе, который перешел в ПСЖ.

"У нас нормальные отношения с Навасом. Он больше не в "Реале", и это помогло мне. Извне больше никаких споров. Мы были двумя хорошими футболистами, которые хорошо тренировались и конкурировали.

Точно так же происходит и сейчас с Альфонсом Ареоля, который является отличным голкипером", - сказал Куртуа.

Навас перешел из "Реала" в ПСЖ 2 сентября 2019 года. "Сливочные" в турнирной таблице Примеры занимают 2 место.

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