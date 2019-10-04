Куртуа поделился мыслями о давлении

Теги тибо куртуареал мадридклуб брюгге

Куртуа поделился мыслями о давлении

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа рассказал, что думает о критики со стороны болельщиков клуба. Об этом сообщает Marca.

"Если хочешь быть голкипером "Реала", то должен смириться с давлением", - сказал Куртуа.

Ранее стало известно, что у игрока диагностирован острый гастроэнтерит с обезвоживанием и электролитным дисбалансом. Именно по этой причине Куртуа был заменен во втором тайме в матче Лиги Чемпионов с "Брюгге" (2:2).

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