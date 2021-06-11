Куртуа поделился ожиданиями от Евро-2020
Фото: инстаграм сборной Бельгии/Автор неизвестен
Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа поделился ожиданиями перед стартом чемпионата Европы.
"Пять лет с прошлого Евро уже прошло. У меня нет ощущения, что мне хочется кому-то отомстить за неудачу в 2016 году. Надо двигаться дальше, есть желание выиграть это Евро. Я стал лучше, играю лучше. Когда преодолеваешь трудности, становишься сильнее. У меня был отличный год с "Реалом".
Надеюсь, что мы хорошо сыграем на Евро. Нам нужно работать и работать, наш путь начинается завтра, мы должны выиграть игру против России, двигаться от игры к игре, как было в России на чемпионате мира.
У нас нет преимущества из-за того, что мы уже играли с Россией. Мы разбирали соперников, готовы к завтрашней игре.
Конечно, будет сложный матч. Игра будет очень энергозатратная, это точно. Круто играть перед болельщиками, а к тяжелому матчу мы готовы", – сказал Куртуа.
Также не пропустите: Тренер сборной Бельгии высказался о предстоящем матче с Россией. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Лукас Моура назвал фаворитов Евро-2020
-
Amazon приобрел права на показ чемпионата Франции
-
1
УЕФА обязал сборную Украины прикрыть надпись "Героям слава" на футболках
-
Тренер сборной Дании поставил цель для команды на Евро-2020
-
Глушакова перепутали с певцом Витасом
-
Агент Мариано прокомментировал слухи об интересе "Краснодара" к игроку
-
Маунт лестно высказался о Модриче
-
Алексей Ребко в детстве мог играть за "Реал"
-
Куртуа поделился ожиданиями от Евро-2020
-
Тренер сборной Бельгии высказался о предстоящем матче с Россией
-
Евгеньев прокомментировал своё вхождение в итоговую заявку сборной России на Евро-2020
-
Василий Березуцкий обижен, что ЦСКА назначил Олича
-
1
Моуринью: "Роналду должен сейчас же покинуть Италию и оставить меня в покое"
-
"Рубин" подписал сына легенды "Локомотива"
-
Газизов высказался о победе над "Спартаком" в суде
-
1
Салах - лучший игрок сезона АПЛ по версии болельщиков
-
Себастьян Абреу завершил карьеру. Он поиграл за 31 клуб
-
Ибрагимовичу может потребоваться операция на колене
-
Президент "Баварии" отреагировал на слухи о возможном уходе Левандовски
-
"Краснодар" отправил Уткина в аренду в "Ахмат"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1