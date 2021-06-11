Куртуа поделился ожиданиями от Евро-2020

Теги бельгиятибо куртуа

Куртуа поделился ожиданиями от Евро-2020Фото: инстаграм сборной Бельгии/Автор неизвестен

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа поделился ожиданиями перед стартом чемпионата Европы.

"Пять лет с прошлого Евро уже прошло. У меня нет ощущения, что мне хочется кому-то отомстить за неудачу в 2016 году. Надо двигаться дальше, есть желание выиграть это Евро. Я стал лучше, играю лучше. Когда преодолеваешь трудности, становишься сильнее. У меня был отличный год с "Реалом".

Надеюсь, что мы хорошо сыграем на Евро. Нам нужно работать и работать, наш путь начинается завтра, мы должны выиграть игру против России, двигаться от игры к игре, как было в России на чемпионате мира.

У нас нет преимущества из-за того, что мы уже играли с Россией. Мы разбирали соперников, готовы к завтрашней игре.

Конечно, будет сложный матч. Игра будет очень энергозатратная, это точно. Круто играть перед болельщиками, а к тяжелому матчу мы готовы", – сказал Куртуа.

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