Куртуа поделился ожиданиями от матча против ПСЖ в Лиге чемпионов

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Куртуа поделился ожиданиями от матча против ПСЖ в Лиге чемпионов

Фото: инсаграм Куртуа\Автор неизвестен

Голкипер мадридского "Реала" и сборной Бельгии Тибо Куртуа поделился ожиданиями от противостояния с "Пари Сен-Жермен" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Моя главная мечта – выиграть Лигу чемпионом с "Мадридом". Но я не одержим этим. Я выигрывал важные трофеи, становился чемпионом Англии и Испании. Но вишенкой на торте могла бы стать победа в этом турнире.

ПСЖ является сильным соперником, это будет настоящее противостояние. Это как досрочный финал. Но "Реал" на хорошем уровне и, как мне кажется, может пройти дальше.

В этих матчах все решат детали вроде сэйва или гола. Главное – сохранять концентрацию, работать как команда, не испытывать проблем со здоровьем", – сказал Куртуа.

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