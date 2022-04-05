Куртуа поделился ожиданиями от матча с "Челси"

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Куртуа поделился ожиданиями от матча с "Челси"

Фото: твиттер Куртуа\Автор неизвестен

Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа поделился ожиданиями от первого матча в 1\4 финала Лиги чемпионов против лондонского "Челси".

"Надеюсь, это будет счастливое возвращение на "Стэмфорд Бридж". Теперь мы соперники. Они хотят победить, и я тоже. Так что я не прошу аплодисментов. Надеюсь, меня не освистают, но кто знает….я готов ко всему. Я счастлив вернуться туда с болельщиками, так как в прошлом году стадион был пуст.

Все футболисты мечтают о победе в Лиге Чемпионов. Мне повезло играть за "Реал Мадрид", здесь ты каждый год близок к победе. Ты играешь в 1/4, 1/2 или в финале каждый год. В прошлом году мы дошли до полуфинала. В этом году мы играем против отличного соперника в четвертьфинале.  

Надеюсь, мы выиграем и выйдем в ещё один полуфинал, а там уже посмотрим", - сказал бельгийский вратарь.

Первая игра между "Челси" и "Мадридом" состоится завтра, 6 апреля. Начало встречи запланировано на 22:00.

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