Куртуа поделился ожиданиями от сезона "Реала" в ЛЧ

Фото: инстаграм Куртуа/Автор неизвестен

Вратарь мадридского "Реала" и сборной Бельгии Тибо Куртуа рассказал о своих ожиданиях от сезона королевского клуба в Лиге чемпионов..

"Уверен, если вы спросите соперников, они назовут "Реал" одним из претендентов на победу в Лиге чемпионов. Задачей клуба всегда является борьба за все трофеи, другого варианта нет. У "Мадрида" есть обязательства, историю клуба нужно уважать, мы должны показать, почему в нашем музее хранится 13 трофеев Лиги чемпионов. Для нас в этом турнире есть особая магия, и мы всегда хотим победить.

Не сказал бы, что Лига чемпионов — это навязчивая идея, но, конечно, это трофей, который я хотел бы завоевать. Мне посчастливилось выигрывать трофеи в каждой стране, где я играл", — сказал Куртуа перед игрой с миланским "Интером", которая начнется уже в 22:00 (мск).

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