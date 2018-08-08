Куртуа подпишет с "Реалом" контракт на пять лет

Голкипер лондонского "Челси" Тибо Куртуа подпишет с мадридским "Реалом" контракт сроком на пять лет, информирует SkySports.

Так, по сведениям источника, уже завтра 26-летний вратарь "аристократов" отправится в столицу Испании для подписания соглашения со "сливочными". Его трансфер обойдется королевскому клубу примерно в 40 миллионов евро.

Напомним, "Реал" определился с еще одним кандидатом на замену Модричу. | soccernews.ru