Куртуа подверг критике испанских журналистов

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Куртуа подверг критике испанских журналистов

Бельгийский голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа заявил, что он недоволен тем, как журналисты пишут о его игре.

"В первое время в "Реале" на меня обрушилась настоящая волна критики. До этого я провел три прекрасных сезона в "Атлетико", признавался игроком года в Бельгии.

Сейчас складывается такое впечатление, что все мои действия воспринимаются как должное. Я провел отличный матч против "Вальядолида", но никто он этом не пишет. Такое чувство, что играть за самый большой клуб в мире не имеет смысла", - приводит слова Куртуа Marca.

В нынешнем сезоне 28-летний Куртуа провел за "Реал" 33 матча во всех турнирах и пропустил 31 гол. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Тибо Куртуа раскритиковал Ла Лигу за матч с "Осасуной". | http://soccernews.ru
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