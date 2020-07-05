Куртуа показал лучший результат по сухим матчам в "Реале" за последние 25 лет

Вратарь "Реала" Тибо Куртуа отстоял на ноль в игре против "Атлетика" (1:0).

Как сообщает Gracenote Live, бельгийский голкипер провел 17-й сухой матч в текущем сезоне Примеры.

Это лучший результат среди вратарей "Реала" за последние 25 лет. Последний раз такая серия была зафиксирована у Франсиско Буйо в сезоне 1994/95.

В этом сезоне Куртуа провел 39 матчей, в которых пропустил 24 гола.

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