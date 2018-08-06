Куртуа покинул распложение "Челси"

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Куртуа покинул распложение "Челси"

Вратарь "Челси" Тибо Куртуа собирается сменить клуб.

Как сообщает The Telegraph, голкипер сегодня покинул расположение клуба без объяснения причин.

Напомним, что в услугах Куртуа заинтересован "Реал".

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