Вратарь "Челси" Тибо Куртуа покинул расположение сборной Бельгии.

"Тибо Куртуа не оправился от травмы и покинул команду. Роберто Мартинес решит, кто займет его место в игре с Саудовской Аравией. Поправляйся, Тибо" - заявили в пресс-службе сборной.

Игра между Бельгией и Саудовской Аравией пройдет 27 марта.

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