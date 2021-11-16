Куртуа покинул сборную Бельгии из-за повреждения

Фото: инстаграм Куртуа/Автор неизвестен

У голкипера мадридского "Реала" и сборной Бельгии Тибо Куртуа получил травму.

Как сообщает издание Marca, Куртуа покинул расположение своей национальной команды из-за дискомфорта, который у него появился после матча со сборной Эстонии и не позволял ему тренироваться.

Однако, по информации источника, его участие в матче с "Гранадой" в 14-м туре Ла Лиги не подлежит сомнению, на данный момент.

В нынешнем сезоне Куртуа сыграл во всех матчах королевского клуба.

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