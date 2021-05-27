Куртуа попрощался с Зиданом
Фото: инстаграм Куртуа/Автор неизвестен
Бельгийский голкипер "Реала" Тибо Куртуа попрощался с Зинедином Зиданом.
"Для меня было честью иметь в качестве тренера такую легенду, как вы. Спасибо за то, чему вы меня научили. За доверие, которое вы всегда оказывали, и за то, чего мы вместе добились. Надеюсь, мы встретимся снова. Желаю всего наилучшего!" - написал Куртуа в Twitter.
Напомним, что Зинедин Зидан возглавлял "Реал" с марта 2019 года. До этого он уже работал главным тренером "сливочных" с 2016 по 2018 год. 48-летний французский специалист является двукратным чемпионом Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Суперкубка Испании и Суперкубка УЕФА.
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