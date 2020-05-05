Куртуа порассуждал о возможной развязке сезона Примеры

Вратарь "Реала" Тибо Куртуа высказал о возможном чемпионстве "Барселоны" в случае досрочного завершения сезона.

"У нас разница с "Барселоной" всего два очка и мы можем стать чемпионами. Завершение сезона будет большой неудачей. Если в Испании решат присудить "Барселоне" чемпионство, это будет несправедливо. Мы сыграли с ними в ничью в первом матче и выиграли во втором. Мы доказали, что мы сильнее", - цитирует Куртуа Marca.

Напомним, розыгрыш Ла Лиги прерван из-за пандемии коронавируса.

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