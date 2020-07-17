Куртуа повторил достижение 66-летней давности

Вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа стал вторым футболистом, выигравшим чемпионат Испании со "сливочными" и с "Атлетико".

Бельгийский страж ворот повторил достижение нападающего Хосе Луиса Переса-Пайя, которое было установлено 66 лет назад.

Куртуа взял чемпионский титул с "Реалом" в 2020 году, а с "Атлетико" - в 2014-м.

Перес-Пайя становился триумфатором Примеры с "Атлетико" в 1951 году, а с "Реалом" - в 1954-м и 1955-м.

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