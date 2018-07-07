Куртуа повторил рекорд Акинфеева

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Куртуа повторил рекорд Акинфеева

В четвертьфинальном матче ЧМ-2018 между сборными Бразилии и Бельгии вратарь Тибо Куртуа отразил 9 ударов.

Таким образом, голкипер "красных дьяволов" повторил рекорд текущего мундиаля по числу сейвов в течение одного поединка.

А рекордсменами являются сразу два стража ворот - это россиянин Игорь Акинфеев и мексиканец Гильермо Очоа. Первый девять раз спас свою команду в матче с Испанией, а второй - в игре с Германией.

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