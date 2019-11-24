Куртуа превзошел "сухую" серию Наваса

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Куртуа превзошел "сухую" серию Наваса

Бельгийский вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа прервал свою "сухую" серию в матче 14-го тура с "Реалом Сосьедад" (в данный момент счет 2:1, идет второй тайм).

Куртуа пропустил гол на второй минуте. Таким образом, его серия без пропущенных голов прервалась на 535-й минуте. По этому показателю он на одну минуту превзошел вратаря команды Кейлора Наваса, который сейчас выступает на правах аренды за ПСЖ.

В истории "Реала" Куртуа остановился на шестом месте. Дольше, чем у него "сухие" серии были у - Икера Касильяса (952), Буйо (658), Арагистайна (613), Буйо (542) и Сантьяго Каньисареса (536).

Не пропустите: Куртуа оценил свое место среди лучших вратарей мира. | http://soccernews.ru
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